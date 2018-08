CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Ancora un no all'Italia, stavolta dagli ambasciatori europei a Bruxelles sul cambio di regole della missione Sophia. Il secondo no, dopo quello di venerdì sulla redistribuzione dei migranti della Diciotti nella riunione dei consiglieri dei singoli governi per l'Europa. E ancora un avvertimento da Salvini: «Se non cambieranno le regole di alcune missioni internazionali e navali, ne faremo anche a meno». La missione in questione è Sophia, il dispositivo aero-navale europeo per il contrasto al traffico di esseri umani, che...