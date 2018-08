CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Allo strappo mancano poche ore. La fine del centrodestra si consuma sulla presidenza della Rai con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi fermi nelle rispettive posizioni. I due ieri si sono parlati mentre le diplomazie dei partiti hanno lavorato sino all'ultimo nel tentativo di cercare un'intesa che però sarebbe dovuta passare per le dimissioni di Marcello Foa. Berlusconi non molla, malgrado la Lega è pronta a sostenere che FI non vota Foa, rompe il centrodestra perché ha nostalgia del patto del Nazareno e pensa di tornare con...