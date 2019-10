CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Accerchiato anche dai suoi sostenitori, alla fine Donald Trump, dopo aver scritto in un tweet di essere «pronto a distruggere rapidamente l'economia turca se i leader continueranno a seguire questa strada pericolosa e distruttiva», ha firmato le prime sanzioni e chiesto al suo vice Mike Pence di guidare una delegazione che vada in Turchia per trattare sul cessate il fuoco. Il vice presidente Usa è pronto a partire per Ankara e la sua missione diplomatica ha come obiettivo quello di chiedere al presidente turco Recep Tayyip...