LO SCENARIO

ROMA A indicare il limite è stato proprio il presidente del Consiglio. Per il trasporto pubblico locale la capienza dovrà essere al massimo del 50%. Stretta in arrivo dunque, salvo sorprese dell'ultima ora, con l'ennesimo Dpcm visto che il precedente limite era fissato al 70. Una soglia, va detto subito, più ideale che reale visto l'affollamento di bus e metro registrato sopratutto nelle ore di punta. Il governo comunque ci riprova e se all'annuncio di Conte seguiranno davvero i fatti l'intero settore dovrà attrezzarsi. Questa volta però a dare una mano alle aziende di trasporto dovrebbero essere proprio le altre misure contenute nel Dpcm, ovvero quelle che riguardano lo smart working per i lavoratori e la scuola a distanza, ovvero via web. Una buona fetta di lavoratori e studenti resteranno infatti a casa, evitando gli affollamenti. «Sono misure - dice Andrea Gibelli, presidente di Asstra, l'associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale - che abbiano chiesto da tempo e che avrebbero contribuito in questi mesi ad allentare il carico, sopratutto nelle grandi città. E' però mancato un coordinamento vero con gli istituti scolastici, lo sfalsamento degli ingressi, una regia comune coerente con i dati di traffico». Insomma, si corre ai ripari quando la situazione è di fatto già compromessa. E non è detto che la nuova norma funzioni. Al di là del diktat del governo, c'è infatti il nodo dei controlli. Un rebus tutto da sciogliere. Le aziende di trasporto hanno detto a chiare lettere di non essere in grado di fare le verifiche e sanzionare i trasgressori. «Non è compito nostro - spiega Gibelli - il personale si limita a guidare i mezzi, semmai spetta alle forze dell'Ordine vigilare». Il punto è proprio questo. Nelle ore di punta alle fermate degli autobus, nelle metro, così dentro i mezzi pubblici, dovrebbero esserci verifiche puntuali allo scopo di scongiurare assembramenti. Verifiche affidate a chi è in grado, avendo una divisa di pubblico ufficiale, di far rispettare le leggi, anzi il Dpcm.

Un piano, quello del controllo di polizia e carabinieri, che non è mai stato messo in moto e che andrebbe declinato a seconda delle esigenze delle varie regioni. Per la verità il governo è convinto che con le nuove regole su lavoro in remoto e l'insegnamento a distanza, il problema possa essere agevolmente superato. «Abbiamo constatato - aggiunge Gibelli - che il riempimento medio non nelle ore di punta si attesta già oggi al 40-45%, per cui si tratta di organizzare al meglio proprio il distanziamento e l'organizzazione del lavoro e della presenza nelle scuole». Quanto al rafforzamento del servizio, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha spiegato che le risorse a disposizione degli enti locali sono ingenti e che una parte di esse non è stata ancora utilizzata. Si tratta di circa 120 milioni di euro dei 300 messi in campo dal Mit. Con la Lombardia fanalino di coda nella classifica delle regioni più pigre. Proprio le regioni del Nord attaccano Conte. In una nota gli assessori regionali ai Trasporti di Lombardia (Claudia Maria Terzi), Veneto (Elisa De Berti), Piemonte (Marco Gabusi), Liguria (Giovanni Berrino) e Friuli Venezia Giulia (Graziano Pizzimenti) dicono invece che non è ancora stato approvato il decreto attuativo per il riparto dell'anticipazione dei primi 150 milioni sui 300 milioni di risorse stanziate dallo Stato.

Umberto Mancini

