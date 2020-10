LO SCENARIO

PARIGI Bar chiusi alle dieci, ristoranti aperti, ma a tavola non più di sei, vietate le feste di matrimonio, vietatissimi i raduni di studenti, consentiti i funerali e i mercati, palestre e piscine invece aperte solo per i più piccoli: Parigi con le banlieue limitrofe prova a contrastare le cifre galoppanti dell'epidemia francese. La capitale è da almeno quattro giorni zona di massima allerta, ma soltanto da oggi entreranno in vigore le nuove misure restrittive.

Ad annunciarle, ieri mattina, il prefetto Lallement, la Sindaca Hidalgo e il capo della sanità regionale, Rousseau. «Passiamo al livello superiore, siamo in grado di adattarci alla realtà ha detto il prefetto Queste sono misure per evitare che il sistema sanitario sia travolto». Il sistema sanitario parigino è da giorni in affanno, con oltre il 36% dei letti delle rianimazioni occupati da pazienti Covid. Schizzato anche il tasso d'incidenza: 260 positivi per 100mila abitanti, ma supera la soglia dei 500 per i 20-30enni e comincia pericolosamente a salire anche tra gli over 65. Le nuove misure saranno valutate tra 15 giorni. La mascherina resta obbligatoria ovunque, anche per strada. Vietati eventi con oltre mille persone e assembramenti di oltre 10 sulla pubblica via. «Vieto esplicitamente le serate studentesche» ha martellato il prefetto. Restano aperti teatri, cinema e musei con i protocolli sanitari invariati, mentre i ristoranti dovranno ora prevedere gel idroalcolico su ogni tavolo e la raccolta dei nomi dei presenti. Scuole elementari e medie vanno avanti senza cambiamenti, mentre la stretta c'è all'Università: aule e anfiteatri potranno essere riempiti solo a metà.

MADRID Si riconfina più decisamente Madrid, diventata l'epicentro della seconda ondata spagnola. I cinque milioni di abitanti sono praticamente bloccati in città: vietate le uscite (e anche le entrate) dal territorio comunale se non per imperative ragioni di lavoro, sanitarie o per andare a scuola. Le riunioni, pubbliche o private, sono limitate a sei persone. Un tasso di contagio superiore a 500 su 100mila nelle ultime due settimane (con il 35 per cento dei letti di terapia intensiva ormai riservati a malati Covid) ha convinto le autorità a colpire anche i bar e i ristoranti, che potranno accogliere gli ultimi clienti alle 22 e dovranno chiudere alle 23.

LONDRA Ancora contenuto il tasso di contagio invece a Londra (51,8 casi su 100mila abitanti) ma in forte crescita nelle ultime due settimane. Per frenare un aumento che in altre città (Newcastle, Manchester) ha superato di molto i limiti di massima allerta, il governo ha deciso di imporre il coprifuoco sui pub (chiusura anticipata alle 22, anche per bar e ristoranti) oltre a multe salute per chi contravviene la regola del sei (assembramenti di più di sei persone, compresi membri della stessa famiglia), con maschere obbligatorie nei luoghi chiusi e nei taxi. Troppo poco per il sindaco Sadiq Khan, che chiede misure più restrittive e ha evocato un grosso rischio di arrivare a un punto di non ritorno.

BRUXELLES Niente chiusure per ora a Bruxelles, nonostante i quasi 500 casi al giorno e il cluster della Commissione (189 casi) che ha coinvolto anche la presidente Ursula von der Leyen: in isolamento dopo un contatto con una persona positiva, finisce la quarantena oggi, dopo due tamponi negativi. Nella capitale belga bar ristoranti e locali possono restare aperti fino all'una del mattino e il divieto di non sostare al bancone è poco rispettato. Teatri, musei, e cinema restano aperti con un limite di 200 persone al chiuso e 400 fuori. Ammorbidito l'uso della mascherina: obbligatoria ovunque da quest'estate, dal primo ottobre è invece possibile toglierla nelle zone meno frequentate.

MOSCA Escludono per ora un nuovo lockdown le autorità di Mosca, dove però i dati in aumento dell'epidemia hanno convinto il sindaco Sobyanin a concedere una settimana in più di vacanza a ottobre per le scuole e a raccomandare l'isolamento agli ultra 65enni, oltre a imporre alle imprese lo smart-working obbligatorio per il 30% del personale.

Francesca Pierantozzi

