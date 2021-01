LO SCENARIO

MILANO Le caselle sono tutte occupate. «Conto che entro oggi la Regione Lombardia abbia una squadra più forte e strutturata», dice il leader leghista Matteo Salvini che da quattro giorni tratta con Silvio Berlusconi per un nuovo governo al Pirellone. Sul nome forte l'accordo è stato sottoscritto: Letizia Moratti, l'ex primo cittadino di Milano che ha portato alla città la candidatura all'Expo, sarà il nuovo assessore al Welfare. «Chi ha fatto il sindaco per cinque anni può fare bene anche l'assessore. Serve un manager e Moratti dal mio punto di vista è una garanzia», rimarca Salvini.

SOSTITUZIONE DIFFICILE

Letizia Moratti sarà anche vicepresidente della Regione, un incarico che rafforza la sua posizione in vista di un compito arduo, rifondare la sanità lombarda messa in crisi dalla pandemia e in imbarazzo dall'assessore uscente Giulio Gallera. La cui ricollocazione è una delle complicazioni del rimpasto. Ieri Gallera ha partecipato al suo ultimo atto ufficiale nel ruolo di titolare del Welfare, l'inaugurazione di una palazzina accanto all'ospedale Bassini. Poi, alla consegna del Tapiro, ha reso gli onori al successore ma difeso il suo operato: «Ognuno è chiamato a fare il proprio lavoro finché ci sono le condizioni. Conosco Letizia Moratti, è un'ottima persona e se sarà lei la scelta andrà benissimo». Quanto ai ritardi nei vaccini, ribadisce, «abbiamo solo tutelato i nostri medici, avevano bisogno anche loro di stare due giorni con i propri cari. Giorni che non avrebbero cambiato nulla nel nostro piano organizzativo: ora li stiamo vaccinando tutti, siamo a oltre 30 mila e nel giro di una settimana esauriremo tutte le dosi di vaccino ricevute». Ma al momento la Lombardia, con il 21,6% di dosi somministrate, è la quarta peggior regione in Italia, lontana anni luce dall'84,4% del Veneto. Nonostante la programmazione sbagliata tuttavia, dicono fonti della Regione, Gallera non è disposto a farsi da parte. Per lasciare l'assessorato chiede una contropartita e l'ultima proposta che gli è stata fatta è un posto da sottosegretario: nulla di strategico, non certo una poltrona allettante come quella per le Olimpiadi invernali, e questo per indurlo a uscire di scena sia nella Giunta che come consigliere. Le commissioni consiliari infatti sono state rinnovare da appena un mese, l'ingresso di Gallera avrebbe ricadute a cascata sulle posizioni già occupate che rinvierebbero la partenza dei lavori. Forza Italia e Lega, tra l'altro, non possono usare le maniere forti con il defenestrato assessore: il Carroccio lo deve difendere dato che è stato l'uomo della pandemia al Pirellone, FI perché ha la tessera del partito. Benché da tempo Gallera mostri una certa insofferenza. Qualche tempo fa ha partecipato a un congresso lombardo che riuniva le anime insoddisfatte di FI e ora si vocifera di un suo salto verso Fratelli d'Italia. Sempre che quest'ultimo partito sia disposto ad accoglierlo in un momento così critico. Nelle prossime settimane, si dice, saranno diversi i transfughi verso il partito di Giorgia Meloni ma anche in direzione Lega.

LA SQUADRA

Intanto, come ripete Salvini, «stiamo decidendo chi mettere in giunta per fare ancora meglio». Escono Silvia Piani (Famiglia) e Martina Cambiaghi (Sport), sostituite dall'ex ministro Alessandra Locatelli e dal campione olimpico e già sottosegretario Antonio Rossi. Declassato l'assessore alla Cultura Stefano Bruno Galli, che diventa sottosegretario alle Riforme. Tra gli ingressi di spicco Guido Guidesi, ex sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento che si occuperà dell'assessorato allo Sviluppo economico, ceduto da Alessandro Mattinzoli, con in più una delega in tema recovery plan, ristori e ripresa economica. L'opposizione osserva sconcertata le grandi manovre di Salvini e Berlusconi, che stanno già patteggiando la candidatura per la corsa a sindaco di Milano. «Il governatore Fontana è scomparso dai radar, inghiottito da Salvini che esce dalla sede della Regione con la giacca a vento griffata Lombardia - afferma il consigliere M5S Nicola Di Marco -. Se si parla di nuove energie dai nomi non mi sembra e comunque che facciano in fretta, sui vaccini la Lombardia arranca».

Claudia Guasco

