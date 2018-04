CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIO/2Sarà poi vero quello che autorevoli osservatori hanno scritto dopo l'attacco alleato one shot, un colpo solo da 105 missili in un'ora, cioè che almeno è servito a mettere sulla difensiva la Russia di Putin? Si può immaginare che in queste ore lo Zar stia mettendo a punto i suoi piani mediorientali e serenamente abbia concluso che neppure un'oncia del suo potere è andata perduta con lo strike ordinato da Trump. E insomma, che la strategia non cambierà nelle sue linee di fondo, ovvero dialogo con tutti - ieri telefonata con il...