CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALOVENEZIA La Procura di Venezia non molla la presa sul riciclaggio dei soldi del Mose a Dubai. Una pista, quella delle mazzette, ancora aperta anche perché dall'emirato arabo la richiesta di informazioni da parte dei magistrati veneziani non ha ancora avuto risposta. Silenzio sulla rogatoria internazionale, ma il fascicolo resta aperto.La questione è tornata d'attualità dopo la puntata di Report anticipata domenica e andata in onda ieri sera, su Rai 3, dedicata proprio ai paradisi fiscali, da Dubai, a Singapore, alla Svizzera, che...