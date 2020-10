LO SCANDALO

VENEZIA Il padre del progetto delle paratie mobili e inventore del cosiddetto sistema Mose, l'ingegner Giovanni Mazzacurati, è scomparso nel settembre del 2019, all'età di 87 anni, nel suo buen retiro, in California, senza poter essere processato per gli anni di mazzette e favori elargiti dal Consorzio Venezia Nuova (CVN) con l'obiettivo di far proseguire i lavori e cercare di concludere l'opera. Ma è anche grazie alle sue confessioni se l'inchiesta, condotta dai pm Stefano Ancilotto e Paola Tonini, è arrivata a scoprire numerosi episodi illeciti di corruzione, finanziamento illecito dei partiti e fatturazioni a fronte di operazioni inesistenti.

Era il luglio del 2013 quando il progetto Mose fu scosso dai primi arresti: tra i destinatari della misura cautelare ci sono Piergiorgio Baita, presidente della Mantovani costruzioni e lo stesso Mazzacurati (che aveva rassegnato le dimissioni dal CVN pochi giorni prima, ufficialmente per motivi di salute) finisce ai domiciliari con l'accusa di turbativa d'asta proprio in relazione ad alcuni lavori per la realizzazione del Mose. Sia Baita che Mazzacurati riempiranno centinaia di pagine di verbale per raccontare come funzionava il sistema Mose e, nel giugno del 2014, scatterà la cosiddetta retata storica con 35 arresti, alcuni dei quali eccellenti.

PATTEGGIAMENTI

L'inchiesta si è conclusa con una lunga serie di patteggiamenti e con lo Stato che è riuscito a recuperare alcune decine di milioni di euro, senza però riuscire ad individuare pienamente il livello romano di relazioni e complicità intessute da Mazzacurati.

L'unico dei politici romani a finire sotto processo fu l'ex ministro dell'Ambiente, Altero Matteoli, condannato per corruzione in primo grado a quattro anni di reclusione, ma deceduto in un incidente stradale prima dell'appello. Ben più nutrita la platea di pubblici amministratori locali coinvolti nello scandalo, tra cui l'ex presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan e l'ex assessore regionale ai Trasporti, Renato Chisso (entrambi usciti con il patteggiamento) e l'ex sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, in parte assolto dall'accusa di finanziamento illecito e in parte salvato dalla prescrizione. Per lui si attende il giudizio della Cassazione. In sede penale è ancora aperto il filone denominato Mose 6, relativo ai prezzi gonfiati dei sassi da annegamento utilizzati per le difese a mare.

DANNO ERARIALE

Sullo scandalo si è pronunciata anche la Corte dei conti, che ha condannato molti dei protagonisti a risarcire con milioni di euro il danno provocato all'erario. Lo stesso Mazzacurati è stato condannato a versare quasi 7 milioni. Per finire ci sono le cause civili avviate a più riprese, anche nell'ultima travagliata fase dei lavori, a causa dei contrasti sempre più aspri tra le imprese (alcune delle quali coinvolte nello scandalo e ancora impegnate nei lavori) e i commissari nominati a gestire il Cvn. Contrasti che probabilmente proseguiranno ancora a lungo, con esiti non prevedibili.

