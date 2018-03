CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALO Stretta di Facebook sulla privacy dopo la bufera di Cambridge Analytica. Dopo l'intervento di Mark Zuckerberg, la società mette in campo nuovi strumenti per il controllo delle proprie informazioni, in testa tra tutti la possibilità di poter cancellare definitivamente dai server della piattaforma i vecchi post. I fatti recenti «hanno dimostrato quanto lavoro dobbiamo fare per rafforzare le nostre policy», spiega la società, che annuncia per le prossime settimane ulteriori aggiornamenti sul fronte del controllo dei dati. Sulla...