LO SCANDALOROMA Convocata per «fatti nuovi emersi nelle ultime ore». C'è questo dietro la seconda audizione in Procura della sindaca di Roma Virginia Raggi, sentita circa 60 ore dopo la prima convocazione dagli inquirenti titolari della maxinchiesta sullo stadio della Roma. La Raggi si è intrattenuta per circa 45 minuti nell'ufficio del procuratore aggiunto Paolo Ielo alla presenza del pm Barbara Zuin. Così come per il primo atto istruttorio anche in questo caso il tema del confronto si sarebbe sostanzialmente limitato alla figura di Luca...