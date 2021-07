Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SPIONAGGIOPARIGI Il presidente Emmanuel Macron, l'ex premier Edouard Philippe e sua moglie, i ministri o ex ministri Le Drian, Darmanin, Le Maire, il leader politico François Bayrou: ci sono anche i numeri di telefono più eccellenti di Francia nella lista che il software Pegasus aveva selezionato in questo caso per conto dei servizi segreti marocchini - per una delle più tentacolari operazioni di spionaggio svelate dai dati recuperati da...