LO SCANDALOPADOVA Chiedeva sesso in cambio di trattamenti di favore. E se le due ambulanti non avessero accettato le sue avance, avrebbe spostato le loro bancarelle in zone periferiche. O ritirato la sua offerta di aiuto per annullare delle multe che avevano preso perché abusive. Multe che in realtà i vigili non avevano mai elevato, come hanno scoperto in seguito gli investigatori. A finire indagato per concussione è l'assessore al Commercio di Cittadella, Filippo De Rossi, 35 anni, sposato e padre da pochi mesi, eletto nel 2016 con la...