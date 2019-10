CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCANDALO NEW YORK Un procedimento rispettoso e solenne. Secondo la speaker della Camera Nancy Pelosi, l'inchiesta per l'impeachment di Donald Trump dovrebbe svolgersi con tutta la compostezza di un avvenimento di portata storica. La signora, profondamente cattolica, ha detto di aver anche cercato consiglio nella preghiera. Ma proprio mentre la leader dei democratici esprimeva questo augurio, domenica sera, già si capiva che la lotta sarà invece senza esclusione di colpi e che il presidente userà tutti i mezzi, tradizionali e non, per...