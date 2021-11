Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLONDRA Lo scandalo Epstein colpisce ancora. Il Ceo di Barclays, Jes Staley, si è dimesso a causa dei legami avuti in passato con Jeffrey Epstein, trovato impiccato nell'agosto del 2019 nella sua cella del carcere di New York. Il ricco uomo d'affari era stato arrestato dalla polizia federale alcune settimane prima per traffico sessuale di minorenni. Un'accusa, quella di favorire la prostituzione di giovani ragazze offerte a uomini...