LO SCANDALO

ALBIGNASEGO (PADOVA) Non c'era, ma era ovunque. Nei bisbigli dei fedeli sul sagrato, nei grandi striscioni appesi davanti alla chiesa, perfino nelle parole sul pulpito di un ragazzino. Don Marino Ruggero, il sacerdote padovano allontanato dalla parrocchia di San Lorenzo di Albignasego per aver violato «l'obbligo del celibato», è stato comunque il grande protagonista alla messa domenicale. Al suo posto si è già insediato don Giovanni Brusegan, uomo di grande peso all'interno della Diocesi padovana, ma ci vorrà tempo per eliminare gli strascichi polemici di uno scandalo che negli ultimi giorni ha mescolato sesso e soldi.

IL SUCCESSORE

«Ben trovati, sono l'ultimo arrivato. Vi vedo numerosi, ma per venire qui in chiesa non basta aprire la porta. Bisogna aprire il cuore e la mente». Don Brusegan, già chiamato nel 2016 a raccogliere i cocci della parrocchia di San Lazzaro travolta dallo scandalo a luci rosse di don Andrea Contin, si è presentato così. «Noi saremo giudicati sul nostro cuore e sul nostro comportamento» è un altro passaggio-chiave dell'omelia del nuovo parroco. E poi ancora: «Noi vediamo con gli occhi di Gesù o con gli occhi della carne? Ciascuno di noi oggi dovrebbe avere occhi nuovi». Don Brusegan ha anche ricordato che «questa comunità ha bisogno di servizi, di Dio, non di politicizzati». A San Lorenzo invece negli ultimi due anni la politica era entrata eccome, con le prese di posizione di don Marino sul «problema dei Rom» e a favore della legittima difesa. Il nuovo parroco ha invitato sul pulpito chi avesse preghiere particolari da fare. Tra loro un ragazzino che al microfono ha detto, tra gli sguardi convinti di molti presenti, «preghiamo per don Marino».

PROCESSO CANONICO

E don Marino, intanto, che fa? Dopo aver lasciato San Lorenzo, il 54enne ha cercato un po' di pace a Padova nella casa di famiglia. Il tribunale ecclesiastico dovrà giudicarlo dopo aver ricevuto «segnalazioni avvalorate da prove» sulle sue presunte frequentazioni femminili non consentite in ambito ecclesiastico. La vicenda, però, ha anche dei risvolti penali. La Procura di Padova ha infatti aperto un fascicolo per la successiva dura presa di posizione dello stesso don Marino, dimessosi il 2 gennaio: «La Curia mi mette sotto processo canonico perché avrei violato l'obbligo del celibato? Allora io sono pronto a dare i nomi e le prove di preti pedofili, preti gay e preti che hanno fatto abortire le donne e che ora guidano grosse parrocchie della nostra Diocesi». Parole che non potevano passare inosservate. I carabinieri lo hanno già ascoltato e presto lo farà anche il pubblico ministero.

BOTTA E RISPOSTA

Il cellulare del prete continua ad essere bollente, ma lui affida i suoi stati d'animo solamente ad alcuni post, spesso criptici, sulla pagina Facebook. «Mai arrendersi» scrive ricordando che «la perseveranza rende l'impossibile possibile». Oppure: «La ferita è il punto in cui la luce entra in te». Ma anche: «Guerrieri si diventa attraversando le difficoltà, commettendo errori, affrontando paure, superando dolori. Tutto questo senza arrendersi mai». Una lunga serie di aforismi a cui ha fatto seguito, ieri, un messaggio rivolto espressamente al predecessore don Carlo Daniele: «Quando perdoni guarisci. Quando lasci andare, cresci».

Già, perché a questa vicenda si è aggiunto anche il botta e risposta tra i due parroci. «Appena arrivato, a fine 2017, sono spariti dieci anni di registri economici della parrocchia. Forse ero scomodo perché ho voluto cambiare il metodo di gestione e qualcuno me li ha fatti scomparire» ha denunciato don Marino. Pronta la replica dell'anziano don Carlo, che ha retto prima di lui la stessa parrocchia per 27 anni: «Io non ho nulla da nascondere e ho sempre gestito tutto con trasparenza. Lui, piuttosto, se ha nomi di preti pedofili, vada in Procura».

Luisa Morbiato

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

