Lo massacrano, poi gli danno fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGRESSIONEVERONA Massacrato di botte con colpi in faccia e sul cranio. Probabilmente con un bastone. E poi dato alle fiamme dalle gambe in su, fino al torace. È gravissimo, fino a ieri sera non trasportabile e ricoverato all'ospedale di Villafranca, il senza tetto rumeno di 42 anni pestato a sangue e poi anche ustionato in gran parte del corpo l'altra notte all'interno della stazione di Villafranca Veronese.Le indagini della polizia ferroviaria e della squadra mobile di Verona si sono concentrate sui filmati registrati dalle telecamere...