LO CHEFVILLAFRANCA PADOVANA Aveva abbracciato da poco una nuova esperienza lavorativa ben lontana dagli studi in ingegneria meccanica che nel 2013 l'avevano visto conseguire la laurea all'Università di Padova. Da gennaio di quest'anno Carlo Gomiero, 30 anni, si era trasferito in Trentino dove lavorava come chef stagionale al rifugio Velo della Madonna. La passione per la montagna gli era entrata nel cuore e nel sangue. Al punto da fargli cambiare vita e da fargli decidere di proiettare qui il suo futuro, anche lavorativo. Un ragazzo dallo...