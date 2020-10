Il momento è difficile? Ed ecco l'idea di Nicola Possagnolo, digital strategist e direttore di Zanze XVI, l'osteria veneziana vincitrice della puntata di 4 Ristoranti, la trasmissione condotta da Alessandro Borghese che proprio domani sera si vedrà in replica, alle 21,15, su TV8. Dunque: riparte, almeno per la cena, la modalità asporto e delivery, e Zanze si adegua, ma a modo suo, decidendo di non consegnare i piatti pronti e finiti ma creando un sito web dove ordinare le basi con prodotti di qualità da assemblare a casa. E allora via con Casa Zanze, vera e propria Food Platform: «Farà una certa impressione rivedere le immagini di 4 Ristoranti, registrate un anno fa riflette Possagnolo . Ormai abbiamo scordato da mesi la normalità del lavoro. Ma abbiamo preferito reagire in fretta offrendo anche la possibilità, per tutti coloro che prenoteranno e pagheranno in anticipo una cena entro il 24 novembre, di spendere 50 euro anziché 80». E anche la scelta del menu di Casa Zanze ha una logica a tema: se non si può viaggiare almeno facciamolo con l'immaginazione e il gusto. Così, da Casa Zanze arriveranno, pronti per essere assemblati e consumati freschi: il Ramen di pollo (Giappone), il Laksa (Malesia), il Bao & Pork Belly e i Dumpling (Cina), il pollo Tikka Masala (India), il classico Tzatziki (Grecia) o il kebab (Turchia), ribattezzato Zanzebab, un menu preparato da Stefano Vio, trevigiano classe 1988.

Claudio De Min

