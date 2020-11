LA TRAGEDIA

ROVEREDO IN PIANO (PORDENONE) Le mani di Giuseppe Mario Forciniti, 33 anni, infermiere di Roveredo in Piano padre di due bimbi di otto e tre anni, non sanguinavano perchè aveva affrontato un ladro. Al piantone che ieri, a mezzanotte e quaranta, lo ha fatto entrare in Questura a Pordenone, sono bastate poche ma precise domande per scoprire la verità: si era ferito durante una lite con la compagna. «Andate subito in via Martin Luther King 18 - ha detto ai colleghi della Volante - Vi mando un'ambulanza e i vigili del fuoco». Ma nella tranquilla zona residenziale di Roveredo, tra le villette a schiera dipinte di rosa e i giardini curati pieni di giochi per bambini, non c'era bisogno di soccorsi. Servivano soltanto polizia, medico legale e pm di turno, perchè Aurelia Laurenti, 32 anni, era morta da almeno un'ora ai piedi del letto, la gola e il volto sfigurati dalle coltellate. Almeno nove. Dopo i casi di Cadoneghe e Spalettì in Calabria, regione d'origine di Forciniti, alle porte di Pordenone si indaga sul terzo femminicidio commesso nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

LA RINUNCIA DEL LEGALE

Forciniti, dipendente dell'ospedale di Pordenone, è stato arrestato per omicidio volontario aggravato. Ha subito chiesto dell'avvocato Rosanna Rovere, a cui due mesi fa aveva vagamente accennato di alcuni problemi con la compagna. È lei che ha voluto accanto durante l'interrogatorio con il pm Federico Facchin. «Perchè non sei venuto da me? - lo ha rimproverato il legale - A tutto c'è rimedio, ma di fronte a questa tragedia non c'è giustificazione». Lo assistito durante la confessione, poi ha rinunciato all'incarico, perchè quella del legale pordenonese è una carriera spesa per la tutela dei diritti delle donne. «Non me la sento - ha detto - Ha bisogno di una difesa scevra da qualsiasi pregiudizio ed è io non sono serena».

LA CONFESSIONE

«Mi ha aggredito, mi sono difeso», è stata la versione di Forciniti. L'infermiere ha raccontato di rapporti di coppia tesi e di contrasti quotidiani. Ha detto che subiva vessazioni e maltrattamenti da parte della compagna. Ma la versione della vittima - come ha specificato il pm Facchin - non potrà mai essere raccolta. «Chiederemo di visionare il contenuto del cellulare di Aurelia - ha anticipato ieri pomeriggio l'avvocato Ernesto De Toni uscendo dal carcere di Pordenone - per trovare una spiegazione a quello che è successo e, soprattutto, riscontri al racconto di Giuseppe». Mercoledì sera - spiega il legale - l'infermiere è andato a dare un bacio al figlio più piccolo che stava già dormendo nel lettone. Forciniti ha detto agli inquirenti che stava uscendo dalla stanza, quando la moglie l'avrebbe aggredito. «È spuntato un coltello e mi ha aggredito», ha detto. Ne è seguita una colluttazione. Il 33enne, che ha una leggera ferita all'addome e ferite da taglio alle mani, sostiene di essersi difeso e, una volta agguantato il coltello, di aver colpito una solo volta la compagna. Alla gola. «Non ricordo null'altro - ha detto - Ero sotto choc».

I BAMBINI

Un raptus? Non ricorda di aver infierito più volte sulla donna. Assicura che i bambini non si sono accorti di nulla, ricorda di aver bloccato il figlio maggiore che si era svegliato nella camera accanto, di aver preso in braccio il più piccolo e di averli portati da una zia materna a Pordenone. Poi è tornato a Roveredo, ha buttato il coltello in un cassonetto per i rifiuti, dove lo ha fatto ritrovare ieri mattina e sarebbe tornato a casa. Non ha chiamato soccorsi, è salito di nuovo in auto ed è andato dalla Polizia di Stato.

LA COPPIA

Aurelia Laurenti e Giuseppe Forciniti si erano conosciuti vent'anni fa a Rossano Calabro (Cosenza) durante una vacanza. Un amore prima acerbo, poi diventato stabile. Le lettere da lontano, fino al trasferimento di Forciniti in Friuli Venezia Giulia. Poi i due bambini, la prima casa in affitto, fino alla decisione di comprare la villetta di Roveredo. Lui, l'infermiere adorato dai pazienti; lei, la mamma amorevole che viveva per i suoi figli e che come lavoro aveva scelto la casa, la famiglia. Da fuori, la coppia perfetta: un mix di bellezza e apparente normalità. Nessuno, soprattutto in paese, immaginava che tra le mura di casa si nascondesse una realtà diametralmente opposta a quella che traspariva. Ma nel segreto della famiglia allargata, era ben chiaro che qualcosa si fosse rotto da tempo. Lo racconta il padre della vittima, Giacomo Laurenti. «Mia figlia - ha spiegato tra le lacrime - aveva scoperto che il suo compagno era impegnato in altre relazioni e non ne voleva più sapere di lui. Il quadro non era roseo, tutt'altro. Era rimasta ancora a casa sua per i due bambini». E sarà proprio la salvaguardia dei due figli della coppia, ora protetti dall'amore dei nonni, la più importante tra le missioni del prossimo futuro.

Cristina Antonutti

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA