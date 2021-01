IL CASO

TREVISO La tensione tra Treviso e la confinante Villorba blocca il progetto di Pinaland, la cittadella della bicicletta fortemente voluta da Fausto Pinarello e che dovrebbe sorgere su un terreno di 50mila metri quadrati in territorio villorbese ma proprio lungo il confine trevigiano. L'idea è quella di un impianto aperto sì agli agonisti ma soprattutto ai giovani, di libero accesso, dedicato al ciclocross, alla bmx e a tutte quelle specialità di ciclismo acrobatico che tanta presa fanno sui giovani. Progetto da un milione di euro, visto di buon occhio anche dalla Federazione, ma fermo per una lite improvvisa scoppiata tra le due amministrazioni per di più entrambe leghiste.

TENSIONE

Tutto inizia lunedì quando la giunta villorbese guidata dal sindaco Marco Serena è chiamata a dare l'ultimo via libera. Ma, a sorpresa, congela il progetto Pinaland. La sera stessa Serena manda una mail ufficiale al collega trevigiano Mario Conte e a Pinarello in cui spiega che il progetto non andrà avanti fino a quando Treviso non metterà nero su bianco che non intende realizzare nel proprio territorio un progetto uguale a quello villorbese. Conte resta di stucco, Pinarello si irrita e la Lega trevigiana non gradisce. Serena, assieme alla mail, allega un post pubblicato da Conte sul proprio profilo Facebook ufficiale il 15 gennaio scorso. Il sindaco trevigiano riprendeva un'intervista rilasciata da Fausto Pinarello a Il Gazzettino in cui l'imprenditore leader mondiale della bicicletta esprimeva il suo entusiasmo per il progetto e rivelava l'intenzione di portare nella Marca i tricolori di ciclocross. «Sta prendendo forma - scriveva Conte - la possibilità di portare a Treviso il campionato italiano di ciclocross e di realizzare un parco dedicato al fuoristrada, dalla Bmx alla Gravel alle bici da ciclocross. Uno spazio, voluto da Fausto Pinarello e dalla storica azienda di famiglia, dove far allenare i ragazzini di Treviso e provincia». Post che però Serena legge come l'intenzione del primo cittadino trevigiano di realizzare a un impianto analogo a quello che Pinarello vorrebbe fare nel territorio villorbese. E decide di bloccare tutto.

L'ACCUSA

Nella sua mail Serena spiega bene i motivi della sua irritazione chiedendo la certezza, con un documento firmato da Conte, che «nel comune di Treviso non si stia sviluppando un analogo progetto». Dopo aver ricordato che due impianti simili così vicini sono destinati a fallire, annuncia che la giunta villorbese «non assumerà ulteriori decisioni fino a che non giungeranno i chiarimenti scritti richiesti». Il progetto, insomma, resta fermo. Conte allora tenta di riportare tutti a più miti consigli. Scrive una mail in cui assicura che Treviso non ha intenzione di realizzare alcun impianto di ciclismo, ma invita Serena ad avere un orizzonte più ampio, a ragionare in termini di territorio senza fermarsi solo al suo comune. Nel frattempo la Lega trevigiana si divide, aumentando le tensioni interne. E questo è solo il primo round della sfida.

Paolo Calia

