Lite tra albanesi a Udine, diciottenne muore accoltellato ai giardini pubblici

LA TRAGEDIAUDINE Morire a 18 anni per una coltellata inferta da un diciassettenne in un parco cittadino. La tragedia che si è consumata nel primo pomeriggio di ieri nell'area verde di via Derna, in un quartiere popolare, ha lasciato Udine attonita una volta di più, a pochi giorni da una rapina con sparatoria in pieno centro. Aveva solo 18 anni, compiuti a fine maggio, il ragazzo di origini albanesi accoltellato a morte da un minorenne, dopo una lite per futili motivi. Il diciottenne, che dopo un periodo in una comunità per minori stranieri...