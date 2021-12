LA CAMPAGNA

VENEZIA Comincia giovedì 16 dicembre la campagna di vaccinazione per i bimbi di età compresa fra 5 e 11 anni. L'adesione è volontaria e le Ulss sono pronte, fra prenotazione nei centri di somministrazione e accesso agli ambulatori dei pediatri. Con il coordinamento della Regione, ciascuna azienda sanitaria ha definito le modalità organizzative insieme ai rappresentanti dei medici.

NEL VENEZIANO

Linee d'accesso dedicate e orari riservati nel pomeriggio o la domenica. Nella Ulss 3 Serenissima sono circa 10mila gli slot dedicati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni che possono essere prenotati da oggi e che inizieranno a essere somministrati da giovedì. L'appuntamento può essere fissato attraverso l'apposito canale previsto sulla piattaforma elettronica accessibile dal sito dell'azienda sanitaria stessa. Sono previsti degli ambulatori dedicati nei centri vaccinali per facilitare le operazioni mentre l'orario pomeridiano è pensato per agevolare i genitori, oltre al fatto che al mattino i bambini sono a scuola. Circa 5mila slot saranno aperti al PalaExpo di Marghera, un migliaio all'ospedale Civile di Venezia, 3.500 circa al palazzetto dello sport di Dolo, per l'area del miranese, e un migliaio a Chioggia: in quest'ultima sede è prevista la vaccinazione anche di domenica. Molti pediatri di libera scelta hanno dato la disponibilità ad andare a vaccinare negli hub. «Confidiamo nel buon senso delle famiglie, la vaccinazione dei bambini è un atto di carità nei confronti loro e della comunità intera», l'appello del direttore generale Edgardo Contato.

NEL PADOVANO

Sono 57mila in provincia di Padova i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni che potranno accedere al vaccino anti Covid. Da giovedì prenderà il via la campagna nazionale di immunizzazione, ma nel territorio della Ulss 6 il vero taglio del nastro si avrà il prossimo fine settimana, con una corsia dedicata proprio ai più piccoli all'interno del padiglione 6 della Fiera. Le linee riservate ai bambini saranno allestite mercoledì 22 dicembre anche nei punti vaccinali di Cittadella ed Este. Poi, in base al numero di richieste, le autorità sanitarie valuteranno se aprire nuovi canali dedicati. Le vaccinazioni potranno però anche essere fatte direttamente nell'ambulatorio del pediatra: il 90% di quelli di libera scelta a Padova ha dato la disponibilità a vaccinare sia in studio che negli hub e 92 camici bianchi sono pronti procedere con la campagna di immunizzazione dei piccoli. Fondamentale sarà riuscire a compilare un preciso calendario di appuntamenti: ciascuna fiala di siero contiene 10 dosi che vanno usate in giornata e, per non sprecarle, si sta pensando a creare una lista che preveda anche dei sostituti da chiamare qualora uno dei piccoli prenotati non potesse presentarsi.

NEL TREVIGIANO

«La vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni è il nuovo fronte per contrastare il Covid. Noi siamo pronti: mercoledì arriveranno i vaccini e dal giorno dopo possiamo iniziare. Devono solo darci il via». Francesco Benazzi, direttore dell'Usl 2, confida molto sulla nuova campagna vaccinale. «Sono circa 32mila i soggetti interessati - sottolinea - nella Marca, nella fascia d'età 5-11 anni, ci sono 40mila bambini ma in ottomila sono già risultati positivi e quindi potranno fare il vaccino solo tra sei mesi». Domani Benazzi incontrerà i pediatri trevigiani per individuare la modalità migliore: «Chiederemo ai pediatri se vogliono somministrare il vaccino direttamente nei loro ambulatori. Poi noi sarebbe un grande aiuto perché ci consentirebbe di andare molto più veloci. Le dosi possono restare dieci giorni conservate in frigo, quindi avrebbero la possibilità di organizzarsi chiamando direttamente i loro pazienti. Ma vedremo cosa ci diranno». Intanto le strutture dell'Usl si stanno organizzando: «Per quanto ci riguarda - continua Benazzi - stiamo predisponendo degli slot, dei posti, studiati proprio per i bambini. L'idea di base è quella di riservare, nelle nostre strutture, delle fasce orarie dedicate solo ai bambini. Per un adulto servono 2-3 minuti per l'iniezione, per i più piccoli bisognerà avere più tempo per rispondere a tutte le domande dei genitori, per mettere a proprio agio il piccolo che potrebbe, giustamente, essere spaventato. Contiamo di sfruttare al massimo le vacanze di Natale, di vaccinare il più possibile». Se non spaventati, molti genitori sono però diffidenti sull'opportunità vaccinare bambini così piccoli: «Non bisogna avere timori - rassicura il direttore generale - ci sono studi accreditati e internazionali sull'efficacia e sulla sicurezza della terapia. Vaccinarsi è l'unico modo a disposizione dei bambini per difendere loro stessi e le persone con cui vengono a contatto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



