Linea dura di Arcelor: Ilva spenta entro 2 mesi Oggi il tavolo al Mise `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MOSSEROMA Raccontano che quando, in quel di Londra, il gran capo Lakshmi Mittal ha avuto tra le mani la rassegna stampa tradotta dei giornali italiani, sia saltato sulla poltrona e abbia preteso una immediata smentita: il gruppo - è stato subito precisato - non ha alcuna intenzione di gestire lo stabilimento fino a maggio, si tratta di notizie «del tutto prive di fondamento». Nessuna apertura, quindi, come aveva fatto trapelare qualcuno dopo l'incontro dell'altro ieri tra l'ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, e il governatore...