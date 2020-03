LA NORMATIVA

VENEZIA Con 627 morti in un giorno e le Regioni che avevano cominciato a muoversi in ordine sparso vista l'inazione del governo, alla fine a Roma si sono dati una mossa. Ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una ordinanza che fissa nuovi divieti su tutto il territorio nazionale. E anche se le Regioni del Nord, dove si continua a morire di coronavirus, si aspettavano misure più restrittive, il provvedimento ha quantomeno il merito di uniformare i divieti. Ad esempio: da oggi nei parchi e nei giardini pubblici non si potrà entrare. La corsetta e la passeggiata non sono vietate, ma solo nei paraggi di casa. La novità, semmai, riguarda le seconde case: nel fine settimana non si potrà andare nell'appartamentino di montagna o del mare.

IL DETTAGLIO

Ecco i quattro divieti ordinati dal ministro Speranza «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19». Parchi: «È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici». L'ordinanza però non chiarisce: potranno essere aperti e non accessibili o dovranno essere chiusi?

Jogging: «Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona».

Bar: «Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro». Seconde case: «Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza».

IN VIGORE

L'ordinanza del ministro Speranza è in vigore da oggi e fino al 25 marzo, ma nelle Regioni a statuto speciale potrebbe non trovare applicazione: «Le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

