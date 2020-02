LE INDAGINI

ROMA Si sarebbe rifugiato in un albergo di Bordighera, in provincia di Imperia, e lì avrebbe portato con sé un archivio di documenti personale che potrebbero condurre a individuare le sue vittime. Ma di lui nell'hotel della Riviera ligure non c'era traccia.

Eppure polizia italiana e inquirenti francesi che ieri hanno perquisito la struttura erano sicuri, secondo quanto scrive il quotidiano Nice Matin, che avrebbero trovato lì lo scrittore francese Gabriel Matzneff, 83 anni, su cui la Procura di Parigi ha aperto un'indagine per «stupro di minore di 15 anni» e anche un'inchiesta per apologia della pedofilia. La perquisizione è stata condotta dalla polizia italiana sotto l'autorità della Procura di Genova, alla presenza di investigatori francesi.

LA RICERCA

La casa parigina di Gabriel Matzneff era stata perquisita dagli investigatori francesi su ordine del magistrato il 13 febbraio scorso ma Matzneff non era presente perché già in «esilio» in Italia, e all'interno dell'appartamento non sarebbero state trovate le carte che gli inquirenti cercavano.

Lo scrittore ha infatti raccontato con cadenza quasi quotidiana le sue attività descritte nei diari pubblicati, che riguardano gli anni dal 1953 al 1988, poi dal 2007 al 2018. In Carnets noirs, pubblicato nel 2009, Matzneff sottolineava che mancavano all'appello i suoi diari «dal 1989 al 2006, 18 anni in cui facevo faville, ho vissuto mille avventure, prendevo tanti appunti».

Lo scrittore, che rivendica la sua passione per i «minori di 16 anni» e per il turismo sessuale con giovani ragazzini in Asia, per molti anni è stato non solo tollerato ma esaltato dal mondo letterario parigino.

L'inchiesta è stata aperta il 3 gennaio, dopo la pubblicazione del romanzo di Vanessa Springora Le consentement, il consenso. Drammatico racconto-verità pubblicato dall'editore Grasset in cui ha rivelato la sua relazione quando aveva 14 anni con stupro da parte di Matzneff, allora cinquantenne.

