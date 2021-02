LA POLITICA

PADOVA Due europarlamentari, una deputata e la vicepresidente della Regione Veneto. Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, allarga il direttorio servendo un poker femminile. Nella cabina di comando del partito entrano infatti la vicentina Mara Bizzotto, la veneziana Rosanna Conte, la trevigiana Ingrid Bisa e la veronese Elisa De Berti. Il nome più noto è proprio quello dell'assessore alle Infrastrutture, fedelissima di Luca Zaia. Con loro ci saranno anche il veneziano Mattia Cester, il deputato vicentino Erik Pretto (avrà la delega al tesseramento) e il sindaco di Cittadella Luca Pierobon (nuovo responsabile per gli enti locali).

Il direttorio è già composto da sei big del Carroccio: il governatore Luca Zaia, l'assessore regionale Roberto Marcato, il capogruppo in consiglio Nicola Finco, il deputato Massimo Bitonci e gli ex ministri Erika Stefani e Lorenzo Fontana. Partendo da questa base il nuovo commissario Stefani, successore proprio di Fontana, ieri ha definito altre sette nomine. La squadra al vertice della Liga Veneta, dunque, ora è composta da Stefani più altri tredici.

GLI OBIETTIVI

Stefani, ventottenne deputato e sindaco di Borgoricco, ha preso il timone del partito alla vigilia di Natale e ha passato l'ultimo mese a studiare questo rinnovamento. Un rinnovamento che dovrà portare la Lega a giocarsi nel 2022 il governo di tre capoluoghi: Padova, Verona e Belluno. «La parola d'ordine del nuovo direttivo regionale sarà collegialità - assicura Stefani - Non uno slogan, ma un modus operandi. La collegialità produrrà buonsenso e mai scelte di parte. Riusciremo a dimostrare unità e coesione». L'obiettivo principale per un partito uscito dalle ultime elezioni regionali sicuramente trionfante ma anche segnato da frizioni e divisioni interne. Risulta evidente in queste nomine l'intento di seguire un preciso criterio geografico dando rappresentanza a tutte le principali province (mancano all'appello solo Belluno e Rovigo) e al tempo stesso la volontà di far convergere l'anima più vicina a Salvini (l'eurodeputata Bizzotto) e quella legatissima a Zaia (la vicepresidente De Berti). Ingrid Bisa sarà il riferimento dei parlamentari veneti. La Bizzoto invece sarà la portabandiera di chi siede negli scranni di Strasburgo e Bruxelles. Con Cester, ex consigliere a Noventa di Piave, l'obiettivo è quello di dare una forte rappresentanza nel direttorio anche al Veneto orientale.

Stefani farà da supervisore di tutte le province e ha già manifestato la forte intenzione di girare il Veneto in lungo e in largo per vedere ogni situazione con i propri occhi: ieri ha incontrato prima la sezione di Altavilla Vicentina e poi i militanti di Este, nella Bassa Padovana. La prima riunione del nuovo direttorio è in programma il prossimo venerdì.

