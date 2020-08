I DATI

ROMA Il bilancio che arriva nel fine settimana di Ferragosto non è positivo: i bollettini diffusi dalla Protezione Civile venerdì e sabato parlano rispettivamente di 629 nuovi casi - si tratta del maggior incremento registrato da maggio - e 479 positività comunicate nella giornata di ieri, quando il trend in apparente diminuzione è stato facilmente spiegato con i 16mila test in meno effettuati rispetto alla giornata precedente: da 53.123 tamponi si è scesi a 36.807. In 24 ore i morti sono stati in tutto quattro.

La settimana è quindi terminata con più di 3.200 nuove positività accertate, mentre in quella scorsa ne erano state riscontrate 2.496. Tra il 26 luglio e il 2 agosto, addirittura, l'Italia era riuscita a rimanere sotto la soglia dei duemila casi complessivi. Dall'ultimo bollettino emerge che il maggior incremento in assoluto si è registrato in Veneto. A seguire ci sono il Lazio e la Lombardia. Valle d'Aosta, Basilicata, Molise e la provincia autonoma di Trento sono le uniche regioni nelle quali non sono state segnalate nuove positività al Coronavirus. Questo significa che la battaglia non è ancora stata vinta.

Dall'inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono 253.915. Di queste, 35.396 sono decedute. I guariti sono invece 203.786. Ieri il bollettino della Protezione Civile registrava 146 dimessi nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi sono 14.733. I pazienti ricoverati in reparti Covid sono 787, con un +23 rispetto a sabato. Di questi, 56 si trovano in terapia intensiva.

L'APPELLO

I dati e l'incremento dei contagi preoccupano il governo, che ieri ha disposto una stretta sulla movida selvaggia, con la chiusura delle discoteche e l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto nei luoghi in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. Due giorni fa, l'appello del ministro della Salute, Roberto Speranza, rivolto soprattutto ai più giovani: «Capisco che c'è volontà di uscire, di vivere dopo i mesi di lockdown - ha detto - ma se contagiano genitori o nonni rischiano i produrre un danno reale. Al momento abbiamo lasciato tre regole fondamentali, che valgono per i giovani ma valgono per tutti: indossare la mascherina, obbligatoria al chiuso ma va indossata anche all'aperto se c'è il rischio di incrociare altre persone; il distanziamento di un metro; lavarsi le mani». Non si tratta di allarmismo, ma di prudenza: il livello di attenzione e la consapevolezza dei rischi devono restare alti.

LE REGIONI

Dei quattro decessi registrati nel bollettino, tre si sono verificati in Lombardia, dove rispetto a sabato i positivi in 24 ore sono saliti di 61 unità.

Intanto il totale complessivo delle vittime in Lombardia ha raggiunto quota 16.840. Mentre sono 38 in più rispetto al giorno precedente i pazienti Covid guariti o dimessi - 75.163 è il numero totale -, mentre restano stabili i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 13, uno in più nelle ultime 24 ore, mentre quelli non in terapia intensiva sono 147. In Veneto, con i 78 nuovi casi segnalati, il totale dei positivi sale a 21.210. Nel Lazio si sono invece registrati 68 casi e zero decessi. Un terzo dei nuovi contagi è collegato a un cluster in una casa di cura, mentre un altro terzo riguarda giovani di rientro da vacanze: sette da Malta, tre dalla Croazia, tre dall'Ucraina, tre casi dalla Spagna (dei quali uno da Formentera), tre dalla Grecia, uno caso dalla Romania e uno caso dal Libano. In Emilia Romagna, l'incremento è stato di 51 unità. Un dato in calo rispetto ai 71 casi registrati nel giorno di Ferragosto. Dei nuovi positivi, 31 sono asintomatici, mentre 19 erano appena rientrati dalle vacanze. Anche in questo caso si tratta soprattutto di viaggi effettuati in Croazia, Grecia, Malta e Spagna - è obbligatorio fare un tampone al rientro -, ma alcuni positivi avevano visitato altri paesi, come Marocco e Messico, oppure erano stati in città italiane. Sono alti anche i numeri della Campania, che ha registrato un +46, e della Sicilia, dove sono stati trovati 39 nuovi positivi, tra i quali cinque migranti. Sono 40 anche le nuove positività al Coronavirus registrate in Piemonte, con un totale di 32.084 casi dall'inizio dell'epidemia.

