«Quando finiamo i nostri turni in Pediatria, andiamo tutti ad aiutare i colleghi che si occupano dei pazienti Covid. Umanamente è una situazione drammatica. Anche io che mi occupo di bambini faccio dei turni in corsia nei reparti dedicati a questi pazienti. Anche il sabato e domenica. D'altro canto sono saltati tutti i turni. La situazione qui da noi a Bergamo è critica. Ma dobbiamo avere speranza, possiamo farcela». È il racconto in presa diretta di un medico veneziano in trincea, il professor Lorenzo D'Antiga, responsabile del Centro di Pediatria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e direttore del Centro Trapianti che è il primo in Italia a livello pediatrico per bambini, altamente specializzato anzitutto per il fegato. D'Antiga, originario del Lido di Venezia primario dell'unità, è considerato un luminare nel mondo. Vive, ora, nel cuore dell'emergenza in Lombardia, ma è anche molto legato a Padova, dove ha studiato e conseguito la laurea in Medicina, e dove vive attualmente con la moglie Martina, e quattro figli.

IL SUPERLAVORO

«Dall'inizio dell'emergenza spiega il dottor D'Antiga non sono più tornato a casa. Sono sempre rimasto qui, tra l'ospedale di Bergamo e le poche ore di sonno in un piccolo appartamento bilocale, dove vivo facendo la spola con i reparti per dare una mano ai colleghi». Oltre all'emergenza Coronavirus, c'era la preoccupazione che questo virus potesse creare complicazioni ulteriori ai bimbi trapiantati e immunodepressi. «Nella drammaticità della situazione spiega il primario ci fa piacere dare alle famiglie e a tutti anche un dato positivo: questo virus non colpisce i bambini immunodepressi o trapiantati che non hanno alcun rischio aumentato. Lo stesso vale per gli adulti. Perciò, nei bambini, non ha senso interrompere la terapia che anzi deve continuare. Ci hanno interpellato da tutto il mondo su questo argomento, come Centro trapianti». In queste settimane i turni di lavoro arrivano anche a 16 ore al giorno. I letti in terapia intensiva sono 98, 80 dei quali sono attualmente dedicati a pazienti Covid. «Ma ci sono poi altri 300 pazienti, non in terapia intensiva, che ricevono comunque assistenza respiratoria. La situazione è critica e siamo al limite dei posti letto nella terapia intensiva». Una cosa lascia il segno più di altre, lavorando e correndo, da un letto all'altro, nei reparti Covid. «Vedi molti pazienti che stanno male e che per essere aiutati a respirare indossano una sorta di casco che però non consente loro di avere vicino parenti o familiari che li assistono». Non ha dubbi, invece, su quello che ciascuno di noi può e deve fare: «Invito a rimanere a casa, il più possibile, salvo circostanze di stretta necessità».

Lorenzo Mayer

