Licia Mattioli, lei è vice presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, come valuta l'annunciato ritiro di ArcelorMittal da Taranto? Quanto è preoccupata per gli effetti sull'economia del nostro Paese, per le ricadute occupazionali, per l'immagine stessa dell'Italia?«Faccio una premessa. Quello che le imprese subiscono, e non mi riferisco solo al caso dell'ex-Ilva, è molto spesso la mancanza di certezze. Regole che, come è invece avvenuto con ArcelorMittal, non si possono cambiare in corsa»,Si riferisce allo scudo penale...