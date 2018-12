Liceale morta per eroina Arrestato profugo afgano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEUDINE Sarebbe stato un giovane straniero, un afgano di 24 anni, a cedere la dose letale di eroina gialla che è costata la vita alla sedicenne friulana morta per overdose nei bagni della stazione di Udine il 3 ottobre scorso. Il giovane, Jamil Shaliwal, richiedente asilo in possesso di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato giovedì sera dalla Polizia nella zona della stazione di Udine in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare e condotto in carcere. È indagato...