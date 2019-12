Libia, vertice d'emergenza Ue Conte parla con Putin e al Sisi

LA STRATEGIA

ROMA Si vedranno a Bruxelles il 30 dicembre prossimo per una riunione convocata d'urgenza. Lo richiede la situazione in Libia dove non sono più Fayez al Serraj, presidente del governo riconosciuto dall'Onu, e il generale Khalifa Haftar, a decidere le sorti del paese africano. Ma sono i paesi che, in queste ore, hanno deciso di mostrare i muscoli e di inasprire il conflitto. Uno scenario di emergenza, davanti al quale, però, potrebbe forse trovarsi una via d'uscita.

L'Europa spera molto nella missione che dovrebbe partire a gennaio con il coordinamento dell'Alto rappresentante Joseph Borrell, ed è per questo che, su spinta italiana, è stato programmato un incontro a brevissimo termine. Le adesioni stanno arrivando in queste ore, la Germania sarà certamente presente e, probabilmente anche la Francia. Sebbene, a giudicare dalle informazioni che filtrano dagli ambienti militari e di intelligence, due giorni fa una delegazione dell'esercito di Haftar è decollata da Bengasi per raggiungere Roma, Atene e Parigi. Mentre un'altra è partita verso gli Emirati Arabi.

La diplomazia è al lavoro senza tregua per scongiurare l'escalation militare, anche se sul terreno continuano a rimanere uccisi altri civili: tre morti e dieci feriti, colpiti in tre raid aerei delle forze di Haftar su Zawiya. Lo stesso Haftar che, di recente, ha compiuto una visita non annunciata in Tunisia scatenando polemiche. Al punto che la presidenza ha diramato un comunicato, per precisare che la «Tunisia non accetterà di essere parte di alcuna alleanza o schieramento».

Ieri, poi, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato ufficialmente che a gennaio il Parlamento di Ankara voterà il via libera all'intervento turco in Libia, a sostegno del governo di unità nazionale contro le forze di Haftar. «Stanno aiutando un signore della guerra, noi rispondiamo a un invito del governo legittimo libico, questa è la differenza - ha dichiarato Erdogan - Andiamo dove ci invitano, non dove non siamo invitati». E il riferimento è ai paesi stranieri che appoggiano il maresciallo.

La notizia ha agitato Palazzo Chigi che, in questi giorni, sta tentando di riportare l'Italia al centro della mediazione nel dossier libico. Dopo i colloqui del ministro degli Esteri Luigi Di Maio con gli omologhi americano, turco e russo, è stato il premier Giuseppe Conte a scendere in campo: ha avuto una conversazione telefonica con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi (nella quale si è parlato anche di Regeni), e poi con il leader russo Vladimir Putin, ovvero con i due principali sostenitori di Haftar insieme agli Emirati Arabi e all'Arabia Saudita. Con Putin c'è stata «una lunga e articolata conversazione», ha riferito una nota del governo, incentrata sulle crisi ucraina, siriana e soprattutto libica. «Su quest'ultimo dossier - è stato sottolineato - i due presidenti si sono ripromessi un aggiornamento costante in considerazione dell'importanza strategica che la Libia riveste per gli interessi anche italiani». E il Cremlino ha parlato di intesa tra i due su una «soluzione pacifica» della crisi.

L'obiettivo della comunità internazionale è quello di far sedere le parti al tavolo della Conferenza di Berlino, prevista per metà gennaio, e poi, seguendo la road map tracciata dall'Onu, un vero e proprio summit tra le parti libiche a Ginevra. Se il programma verrà rispettato, l'incontro di Berlino - che Erdogan vuole sia aperto anche a Tunisia, Algeria e Qatar - arriverà dopo il voto al Parlamento di Ankara sull'intervento, che potrebbe essere messo in agenda già il 9 gennaio. In questo stesso periodo si dovrebbe celebrare l'atteso bilaterale tra Russia e Turchia. Ufficialmente Erdogan e Putin si incontreranno per inaugurare il lancio del gasdotto TurkStream, ma appare evidente che sarà l'occasione per fare il punto sia sul dossier siriano che su quello libico, dove sono schierati su fronti opposti.

Nel frattempo, il Guardian ha rivelato che una nuova ondata di mercenari è arrivata nel paese africano per combattere a fianco di Haftar. Il quotidiano cita i capi di due formazioni sudanesi: «Molti giovani stanno arrivando - ha affermato uno dei comandanti, sono già almeno 3.000 sudanesi che combattono al libro paga di Haftar».

