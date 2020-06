LO SCONTRO

ROMA Da ieri c'è una linea rossa, disegnata idealmente dal presidente egiziano Al-Sisi nel deserto libico, superata la quale l'esercito del Cairo potrebbe sconfinare e combattere per difendere il feldmaresciallo Khalifa Haftar, il signore di Bengasi, dalla vittoriosa controffensiva dell'antagonista Fayyez al-Serraj, premier libico riconosciuto da Onu e Ue. Se l'esercito del governo di concordia nazionale di Tripoli, forte di circa 2mila combattenti inviati da Ankara, attaccherà Sirte, storica roccaforte delle tribù gheddafiane oggi in mano a Haftar, e cercherà di espugnare la base aerea di Al Jufra dove sono pronti a decollare 14 Mig-29 e Sukhoi-24 russi (probabilmente con piloti egiziani alla cloche), la risposta del Cairo non si farà attendere. E potrebbe concretizzarsi uno scontro diretto, sul terreno, tra turchi ed egiziani per la delimitazione delle aree di influenza nel Paese. Il ministro degli Esteri libico Mohammed Sayla ha rifiutato ieri di partecipare alla riunione della Lega Araba chiesta dall'Egitto per sostenere Haftar. Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato che non parteciperà alla riunione d'urgenza della Lega Araba convocata su richiesta dell'Egitto, che dovrebbe tenersi la prossima settimana. La Turchia rivendica, a sua volta, un patto con gli Stati Uniti in chiave anti-russa, e lancia avvertimenti alla Francia perché si tenga fuori dalla mischia, altrimenti un appoggio più consistente dei francesi a Haftar diventerebbe «un problema per la Nato», di cui Parigi e Ankara sono pilastri. E l'Italia, che persegue la «soluzione politica» con un ospedale militare da campo e una missione aero-navale europea, Irini, comandata da un italiano per impedire il traffico di armi, fa sapere che sta per inviare unità del Genio specializzate nello sminamento, per bonificare le aree attorno alla capitale tornate sotto la sovranità del governo di Tripoli. La novità di ieri è la risposta che l'egiziano Al-Sisi ha voluto dare all'offensiva diplomatica turca, il giorno dopo l'incontro ad Ankara tra i ministri degli Esteri turco e italiano, Cavusoglu e Di Maio. Lo ha fatto visitando una base aerea nel distretto militare occidentale a ridosso della lunga frontiera con la Libia.

L'OFFENSIVA

«Siate pronti - ha detto - a condurre qualsiasi missione, qui, all'interno dei nostri confini, o se necessario all'esterno». L'esercito egiziano «è uno dei più forti della regione, protegge e non minaccia». Un intervento diretto in Libia sarebbe «legittimo» secondo Al-Sisi, «in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu e sulla base della sola autorità legittima in Libia, eletta dal popolo libico». Che per l'Egitto è il Parlamento di Tobruk, mentre per Onu e Ue è il governo di Tripoli.

Marco Ventura

