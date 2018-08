«Libia porto sicuro» La strategia di Salvini per fermare gli sbarchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Più di 1400 movimenti nelle ultime settimane: dopo mesi passati in porto senza soldi per il carburante, le motovedette della Guardia costiera libica sembrano aver trovato una particolare voglia di intervenire nei soccorsi in mare. E la ragione, probabilmente, è nell'impegno che l'Italia, ma anche l'intera Unione europea, sembra aver preso con il presidente Fayez al Serraj. Settembre sarà un mese importante per la Libia, perché la nuova campagna che il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole portare a Bruxelles, è...