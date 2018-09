Libia, Moavero all'Onu sprona l'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quella della Libia «non è una questione franco-italiana ma dell'Europa intera». Esordisce così il ministro degli esteri Enzo Moavero nel suo primo giorno a New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al Palazzo di Vetro terrà banco proprio il dossier libico e il titolare della Farnesina ha diversi giorni a disposizione per assicurare all'Italia un ruolo di primo piano nel Mediterraneo coinvolgendo l'intera Europa e l'intera comunità internazionale. Senza ridurre tutto a un braccio di ferro tra Roma e Parigi. L'obiettivo del...