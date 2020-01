Libia, in salita (causa Francia) il vertice Ue Misurata sfiducia Roma: via i vostri soldati

LA STRATEGIA

ROMA Tanti sforzi, ma pochi risultati. L'Europa va avanti con la preparazione della sua missione in Libia nel tentativo di evitare l'escalation militare. La soluzione, però, è molto lontana e anche all'interno della Ue c'è chi tende a fare un passo avanti e due indietro. L'obiettivo delle principali cancellerie europee resta quello di incoraggiare le parti in conflitto ad abbassare le armi. E scongiurare, se possibile, che Ankara invii le sue truppe sul terreno: scenario che rischia di compromettere una soluzione politica della crisi. Il sì del parlamento turco all'invio di militari per difendere Tripoli dall'offensiva di Khalifa Haftar ha creato un ulteriore elemento di tensione in Libia, dalle conseguenze imprevedibili.

L'Italia che tanto ha fatto per il paese africano, si trova ora sfiduciata dagli stessi componenti del governo riconosciuto dall'Onu. E questo nonostante le dichiarazioni di amicizia rese dal presidente Fayez al Serraj durante la missione del ministro Luigi Di Maio. Ma la Turchia porta armi e uomini, quello che Tripoli chiede da tempo all'Europa, senza risultati, visto che c'è un embargo dell'Onu.

La situazione è anche più complessa di quanto trapeli ufficialmente. Tanto che ieri gli anziani di Misurata, la grande forza militare di Tripoli, si sono riuniti, e una ventina di loro ha deciso che chiederà ufficialmente all'Italia di ritirare i 300 militari che si trovano sul territorio per proteggere l'ospedale gestito da medici italiani. Una struttura che ormai - considerano - non serve, vista l'inattività di questi mesi.

I RISCHI

Resta da valutare cosa potrà ottenere realmente la missione europea prevista per il 7 gennaio? Di Maio sta insistendo molto affinché l'operazione funzioni, e insieme con l'Alto rappresentante per gli Affari esteri Joseph Borrell, sta definendo gli incontri. Ma non va tutto liscio anche tra i paesi Ue, perché se la Germania e l'Inghilterra mostrano la maggiore disponibilità all'iniziativa, la Francia vuole continuare a giocare da sola. Schierata da sempre a fianco di Haftar, non vuole perdere la sua fetta negli interessi economici del paese. E quindi, sebbene la volontà sia grande, in pochi contano sui risultati. Nel frattempo, Berlino spinge per la buona riuscita della Conferenza e indica una possibile data per il 19 gennaio. Ma senza una tregua nel conflitto, anche questo esito è a rischio fallimento.

L'attenzione resta puntata sulla Turchia. Al momento non è chiaro se, quando e come Recep Tayyip Erdogan intenda muoversi. Se cioè il leader turco voglia inviare combattenti al fianco delle forze fedeli ad al Serraj oppure semplicemente consiglieri e addestratori. Sta di fatto che l'accelerazione impressa da Ankara ha allarmato la comunità internazionale, che in queste ore sta elaborando anche le conseguenze dell'uccisione del generale iraniano Soleimani in Iraq da parte degli americani.

L'Ue, attraverso l'ufficio dell'Alto rappresentante, ha espresso «forte preoccupazione» per l'iniziativa turca in Libia e ha ribadito la «forte convinzione che non esiste una soluzione militare». Da qui l'appello a tutti i partner internazionali al «rispetto pieno dell'embargo sulle armi» e il sostegno «agli sforzi» dell'inviato Onu Ghassan Salamé e al «processo di Berlino», in vista della conferenza internazionale con gli attori regionali nella capitale tedesca.

LA DIPLOMAZIA

I riflettori sono puntati sull'incontro dell'8 gennaio tra Erdogan e Vladimir Putin, i principali sponsor dei due sfidanti, Serraj e Haftar. Questo colloquio, ha rilevato la viceministra degli Esteri Marina Sereni, si spera possa condurre la Turchia a evitare «azioni immediate». I telefoni dei leader in queste ore frenetiche sono sempre più attivi. Il presidente francese Macron ha avuto un colloquio con Putin ed entrambi hanno rilanciato la necessità di «sostenere gli sforzi politico-diplomatici» e il ruolo dell'Onu. Lo stesso presidente americano Donald Trump, che finora aveva avuto un atteggiamento piuttosto distaccato, se non ambiguo, sulla Libia, ha sentito Erdogan ponendo l'accento sulla necessità di una «soluzione diplomatica». Ma sul terreno si continua a sparare. L'aeroporto Mitiga di Tripoli, l'unico attivo nella capitale dal 2014, è stato chiuso tutta la mattina di ieri dopo che nella notte era stato bersagliato da una pioggia di razzi, attributi alle milizie di Haftar.

Cristiana Mangani

