Libia, Haftar va da Macron «Per ora non fermo le armi»

LA GUERRAPARIGI La battaglia di Tripoli continua. Emmanuel Macron sperava di poter annunciare dall'Eliseo un cessate il fuoco, ma niente. Il suo primo incontro a quattr'occhi con il maresciallo Khalifa Haftar, arrivato nel pomeriggio a Parigi ha potuto solo confermare che una via d'uscita politica e diplomatica alla crisi libica per ora non c'è. Mentre arrivano dalla Turchia i blindati per sostenere le forze assediate del premier Fayez al-Sarraj, Haftar ha ripetuto anche a Macron (considerato tra i capi di stato europei a lui più vicini) che...