Libia, Haftar da Conte Serraj rompe con Roma Erdogan-Putin: «Tregua»

ROMA È il solito Khalifa Haftar quello che accoglie l'invito dell'Italia di venire a Roma: dà un orario, poi lo cambia, e alla fine si presenta prima del presidente Fayez al Serraj, facendolo imbestialire. Il protocollo salta, e il capo del governo riconosciuto dall'Onu, invece, di fare scalo da Bruxelles dove ha incontrato l'Alto rappresentante Joseph Borrell e il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, ha tirato dritto verso Tripoli. Quella che era una buona iniziativa politica si trasforma in un mezzo flop. Anche se il dialogo con il generale della Cirenaica qualche risultato sembra averlo dato.

Haftar, in realtà, avrebbe dovuto venire nella Capitale per un'altra ragione: incontrare, a margine di una riunione italo-statunitense, alcuni americani proprio nell'ambito dei contatti anti-terrorismo e in vista della Conferenza di Berlino. A quel punto si è pensato di agevolare la visita da Conte, dove il generale è rimasto per quasi tre ore. Così mentre si trovava a Palazzo Chigi è arrivata la notizia dell'appello dei presidenti di Turchia e Russia Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin per un cessate il fuoco in Libia a partire da domenica. Qualcosa che i due leader hanno deciso durante l'inaugurazione del gasdotto Turkstream e che segna un passaggio importante.

Dopo pochi minuti dall'inizio dell'incontro il premier italiano riceve la nota dal suo ufficio diplomatico e la legge in inglese ad Haftar, che, in questi giorni, ha esteso la sua offensiva fino a Misurata. Della reazione non si sa molto, anche se secondo alcune fonti ci sarebbe stato qualche segnale di apertura. Il cessate il fuoco - sottolinea Conte, ribadendo la posizione italiana - è la precondizione per un dialogo, che è l'unica soluzione possibile. La stessa cosa avrebbe voluto dire di persona anche ad al Serraj, che era atteso alle 18.30. Ma mentre il generale è ancora seduto nel salottino, l'ambasciatore libico a Bruxelles fa sapere che il premier di Tripoli ha deciso di annullare l'incontro. E scoppia il caso che in serata contatti con la Libia hanno cercato di far rientrare, con l'organizzazione di una nuova possibile visita.

Sembra comunque - e questo assicurano fonti italiane - che Serraj, in mattinata volato a Bruxelles, fosse informato della presenza di Haftar a Roma, anche perché il generale dovrebbe fermarsi nella Capitale per due giorni. A indurlo a cancellare l'incontro con Conte potrebbe essere stata anche la notizia falsa, diffusasi in Libia, che il governo italiano volesse far incontrare i due avversari vis à vis. E poi, l'altra ipotesi, secondo la quale Serraj non abbia gradito la precedenza data ad Haftar temendo con questo un riposizionamento dell'Italia in favore del generale. Un aspetto che Palazzo Chigi esclude totalmente.

«Il malinteso insorto tra la presidenza del Consiglio italiana e quella libica è assai preoccupante e richiede un pronto intervento da parte italiana per recuperare un corretto rapporto con Serraj, che peraltro è stato da noi sostenuto in questi anni, come premier indicato dalle Nazioni Unite - è intervenuto sulla vicenda il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente dell'Interparlamentare italiana - Mi auguro che l'opposizione concorra a un lavoro comune con il Governo e, in questo senso, la convocazione dei capigruppo da parte di Conte è stata opportuna. Certo, la giornata odierna non ha contribuito a semplificare le cose».

Mentre Haftar era a Roma e Serraj rifiutava l'incontro con il premier, il ministro Luigi Di Maio era in Egitto, dove si era recato su invito del suo omologo per un vertice con Francia, Grecia e Cipro. Al termine dell'incontro, il titolare della Farnesina ha deciso, però, di non firmare il documento finale congiunto, considerato troppo sbilanciato contro Serraj e la Turchia. Il capo della Farnesina avrebbe tentato di smussare i toni, ricordando la necessità di «non spaccare» l'Unione europea. Ha poi ricordato l'appuntamento cruciale con la Conferenza di Berlino, invitando i colleghi Ue a spingere per l'individuazione di una data già in occasione del Consiglio affari esteri di venerdì 10 gennaio.

