Libia, ergastolo al pirata di Rimini

Dalle truffe con gli yacht in Italia, ai sette anni di latitanza e adesso il carcere a vita in Libia per terrorismo. Giulio Lolli, il pirata o Capt Karim come si firmava sui social l'imprenditore della Rimini Yacht prima dell'arresto, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte penale di Tripoli. «Non è mai facile avere informazioni su quel che succede là», dice il suo difensore italiano Antonio Petroncini che auspica una consegna all'Italia in tempi brevi del suo assistito. Le accuse di cui Lolli risponde in Libia sono infatti, almeno...