Libia, a Parigi debole intesa in 8 punti «Elezioni presidenziali il 10 dicembre»

IL VERTICEPARIGI Emmanuel Macron ha continuato a parlare di incontro «storico» ma ieri a Parigi c'è stata soltanto l'ennesima stretta di mano e la promessa di «un impegno» in otto punti per cercare di riportare la pace e la stabilità in Libia. I quattro leader del paese lacerato tra fazioni e milizie contrapposte hanno sottoscritto soltanto «oralmente» un documento che prevede come obiettivo lo svolgimento delle elezioni presidenziali il prossimo 10 dicembre. «Chi si opporrà al processo elettorale dovrà renderne conto» si legge nel...