Libere di lavorare fino al parto così cambia il modello-famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO Più flessibilità per le neomamme, un maggiore coinvolgimento dei papà, un aiuto economico di 500 euro in più per chi manda il piccolo all'asilo nido. Ma niente stanziamento di 10 milioni per il fondo destinato agli orfani delle vittime di femminicidio: «È una bastardata», sbotta indignata la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.MUTAMENTO CULTURALELe novità in tema di politiche sociali entrano nella manovra finanziaria con un maxi emendamento approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che dà libertà di...