LIBERATOVENEZIA È uscito da quell'inferno trascinandosi a malapena sulle sue gambe, intorpidite da 74 giorni di prigionia (69 in una cella di un commissariato, 5 in carcere). Stanco, provato, spaventato, ma con la voglia e la forza di sorridere insieme a papà Cristiano per una foto scacciapensieri dopo due mesi e mezzo di reclusione in una stanza con altri 30 detenuti, senza un letto, senza un bagno e con temperature vicine ai 50 gradi. Non...