IL RAPIMENTO

PADOVA «Ora è in mani sicure, in una base della Nato. Sta bene e lo aspettiamo a casa». Per Nunzio Tacchetto, ex sindaco di Vigonza, è finito un incubo: il figlio Luca, 31 anni, e la compagna canadese Edith Blais, 35, dall'altra notte sono finalmente liberi dopo 15 mesi di prigionia in Africa. La conferma della notizia, circolata ufficiosamente in mattinata, gli è arrivata all'ora di pranzo. Erano scomparsi nel nulla a metà dicembre del 2018, mentre viaggiavano nella loro auto verso la capitale del Burkina Faso. La coppia, che è in buone condizioni di salute come si può vedere dalle prime immagini scattate in ambasciata, adesso si trova in Mali in attesa del rimpatrio che potrebbe avvenire già questa mattina: ma le modalità con cui i due sequestrati hanno riacquistato la libertà non sono ancora chiare. Il giallo, quindi, continua, perché non è stato ancora stabilito se siano stati liberati dai sequestratori, oppure se loro stessi siano fuggiti dalla prigione dove erano segregati. Certo è che per arrivare a questa felice conclusione c'è stata una massiccia mobilitazione internazionale, che ha coinvolto l'unità di crisi della Farnesina, i servizi segreti italiani, l'intelligence del Canada e anche i missionari che stanno operando in Africa. Sulla vicenda fin dall'inizio è stato mantenuto il massimo riserbo per tutelare la vita dei due giovani e pure la famiglia Tacchetto, che risiede a Vigonza in provincia di Padova, ha ritenuto che solo un rigoroso silenzio sull'evoluzione della storia avrebbe potuto far sperare in un epilogo a lieto fine.

I MISTERI

Secondo quanto diffuso dal sito Africa Express sarebbe stata una pattuglia dei caschi blu che, dopo aver ottenuto tutte le informazioni sul nascondiglio dove si trovavano l'architetto padovano e la compagna, avrebbe attaccato il gruppo di banditi che li teneva segregati: sempre secondo le fonti africane, i rapitori con gli ostaggi sarebbero stati accampati nei dintorni di Kidal, nel nord del Mali. I soldati dell'Onu, conclusa positivamente l'irruzione, avrebbero dato un cellulare a Luca e a Edith affinché potessero avvisare i genitori e poi li avrebbero accompagnati a Gao e successivamente nella capitale, Bamako, dove sono stati ricevuti dal ministro degli esteri maliano, come si vede in un'immagine che riprende il ragazzo con la barba lunga e la fidanzata sorridente, mentre salutano le autorità locali con il gomito, in modalità Coronavirus.

MISTERO

Che i contorni della vicenda restino ancora avvolti dal mistero lo conferma però il fatto che contemporaneamente a questa versione, sempre dall'Africa ne è arrivata un'altra, stavolta però confermata pure dal Canada: «Luca ed Edith sono riusciti a fuggire dai loro sequestratori a Kidal in Mali e hanno fermato un'auto che li ha condotti alla più vicina base dei caschi blu dell'Onu». Questa ricostruzione è stata fatta dal capo della missione Onu Minusma, nel Mali, Mahamat Saleh Annadif, in base ad alcune informazioni che gli sono state date dai suoi collaboratori. «I due giovani, vestiti da tuareg - ha aggiunto - sono sicuramente riusciti a fuggire, sono stati prelevati da un veicolo civile che li ha portati al campo di Minusma». Non è neppure escluso che in realtà alla fine siano stati gli stessi rapitori a decidere per la liberazione, in virtù del fatto che, essendo l'attenzione del mondo concentrata sulla pandemia da Coronavirus, i riflettori sul sequestro si sono un po' spenti e quindi la risoluzione del caso internazionale non sarebbe più stata una priorità. E non si sa neppure se per la liberazione il governo italiano abbia pagato un riscatto.

Di certo c'è però che nel pomeriggio i due giovani sono arrivati a Bamako finalmente sereni, ma molto sorpresi per il fatto di non essere stati salutati nemmeno con una stretta di mano e, anzi, di essere stati accolti dal personale sanitario che, con tanto di guanti e mascherine, ha misurato loro la temperatura. Ed è stato in questo modo che hanno appreso dell'emergenza Coronavirus che impedirà di festeggiarli quando torneranno a Vigonza, dove intanto alle 15,30 le campane delle 7 frazioni hanno suonato a festa.

I COMMENTI

Uno dei primi a riuscire a mettersi in contatto telefonico con Luca Tacchetto è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il quale nelle ultime ore è rimasto in costante contatto con il collega canadese Francois-Philippe Champagne. «Ho parlato con il giovane appena liberato e sta bene - ha spiegato il ministro -: al più presto lo riporteremo in Italia. E subito dopo ho contattato il padre. In questo momento di difficoltà per il Paese arriva una buona notizia e il mio grazie va a tutti gli apparati dello Stato che hanno lavorato per riportarlo a casa dopo il rapimento da parte di una cellula jihadista. Continuiamo a dare il massimo ogni giorno. L'Italia va avanti, a testa alta». Anche Elisabetta Casellati, presidente del Senato, è intervenuta dicendo: «La liberazione di Luca Tacchetto e della sua compagna canadese, rapiti in Burkina Faso nel dicembre 2018 e rilasciati in Mali dopo 15 mesi di prigionia, è una buona notizia che in un momento così difficile per il nostro Paese salutiamo con grande commozione, unendoci alla gioia dei loro familiari». «Sono felice per la famiglia. Luca aspettiamo il tuo rientro in Italia», ha scritto su Twitter Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. «La liberazione del nostro connazionale e della sua fidanzata è motivo di gioia immensa soprattutto in un momento così emergenziale per il Paese. Nell'attesa del rientro in Italia, mi unisco alla gioia dei familiari», ha scritto in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. «In paese - ha detto infine Innocente Marangon, sindaco di Vigonza - siamo tutti emozionati e pronti a scoppiare di gioia. Questa grande notizia, però, non deve generare il contrario di quello che dobbiamo fare, cioè rimanere a casa».

Nicoletta Cozza

