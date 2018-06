Lezzi: «Per noi conta il Contratto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Il nostro è un approccio diverso: testa bassa e lavorare, stare nel merito, entrare nei temi. Non inseguiamo i sondaggi». Lo dice, rispondendo a una domanda sulla differenza tra M5S e gli altri partiti, il ministro per il Sud, la pentastellata Barbara Lezzi. Che alla Gazzetta del Mezzogiorno spiega: «Lo scorso 4 marzo i cittadini ci hanno dato un mandato preciso: migliorare la loro qualità della vita. Lavoriamo per portare a casa dei risultati e i conti li faremo alla fine». Quanto a possibili alleanze future a livello locale, il...