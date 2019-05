Lezzi (M5s): «Nella riforma ci sono criticità per l'istruzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Criticità per il sistema scolastico, no a cittadini di serie A e di serie B, necessità di portare la riforma in Parlamento. Sono i temi principali toccati ieri da Barbara Lezzi (M5s), ministro per il Sud, nell'audizione davanti alla commissione bicamerale per l'Attuazione del federalismo fiscale. Sulla scuola: «Vogliamo evidenziare il rischio di giustapposizione tra funzioni e competenze statali e regionali che riguarderebbero anche la definizione dei ruoli e il reclutamento del personale. Per esempio, due scuole in uno stesso Comune...