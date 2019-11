Lezioni di social a scuola il progetto del ministero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOROMA A scuola di social, non per gioco ma per imparare a difendersi da bufale ed haters online. È questo l'obiettivo del governo: portare nelle classi italiane, a partire dalle elementari, lezioni mirate all'utilizzo consapevole dei social e di tutto ciò che gli gravita intorno. A cominciare dalle fake news, che i giovani devono imparare a riconoscere e smascherare, e dal cyberbullismo che troppo spesso nasce proprio tra gli adolescenti lasciando ferite e danni incalcolabili. È il momento di intervenire, spiegano dal ministero,...