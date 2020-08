LA DELIBERA

VENEZIA Fra un mese e mezzo gli ospedali del Veneto saranno pronti per la campagna d'autunno contro il Covid. La data di conclusione dei lavori per rendere disponibili 840 posti letto in Terapia intensiva e 663 in Semi-intensiva, cioè il 25 settembre, è indicata nel nuovo Piano di sanità pubblica, che al momento di approvazione della relativa delibera indica un tasso di avanzamento pari rispettivamente al 38% e al 25%. Ancora entro il 16 giugno, infatti, le varie Ulss hanno comunicato i propri fabbisogni alla Regione, chiamata dal decreto Rilancio ad attuare un programma di riorganizzazione ospedaliera per l'emergenza, che invece risulta fortemente in ritardo in buona parte dell'Italia.

L'ESIGENZA

L'operazione da 81.924.272 euro, per lavori edili e impiantistici e per l'acquisto di attrezzature, si inserisce «nell'attuale scenario epidemiologico in continua evoluzione, che evidenzia un aumento della circolazione di Sars-CoV-2 in specifici contesti». Tenendo conto del fatto che lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre, «è sorta l'esigenza di rafforzare la capacità del Servizio sanitario regionale di rispondere ad una eventuale situazione di crisi, anche in considerazione della situazione a livello internazionale e della possibile insorgenza di nuovi focolai nel contesto del territorio nazionale». Per evitare che le Regioni si trovino impreparate ad una possibile (per quanto scongiurabile) impennata di pazienti gravi, già a maggio il Governo ha disposto e finanziato una dotazione di 0,14 posti letto ogni mille abitanti, una quota che il ministero della Salute ha tradotto per il Veneto in un incremento di 211 posti in Terapia intensiva e nella riconversione di 343 letti per la Semi-intensiva.

LE STRUTTURE

L'indicazione è stata così declinata nelle diverse aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche e, per una piccola fetta, nelle cliniche private accreditate, come si può vedere nel grafico in alto. La distribuzione è prevista negli ospedali hub con presenza di reparti di Pneumologia e Malattie infettive, nelle strutture spoke dove si trovano posti letto di Terapia intensiva e personale con specifiche competenze intensivologiche e nei riconfermati Covid Hospital di Belluno,Vittorio Veneto, Dolo, Jesolo, Trecenta, Schiavonia, Santorso, Villafranca, Borgo Roma, San Camillo e Villa Salus.

È stato infatti deciso di proseguire nella strategia intrapresa a marzo, con gli 11 centri dedicati «da attivare progressivamente in base alle necessità» e con «la contestuale progressiva chiusura delle attività routinarie, compresa l'attività ambulatoriale e di Pronto soccorso, eccezion fatta per i trattamenti salvavita non destinati a pazienti Covid-19, quali ad esempio la dialisi». Resterà anche l'integrazione con gli ospedali di comunità, «che hanno ricoperto un ruolo importante nella fase più critica dell'epidemia della scorsa primavera risultando destinati alle dimissioni protette dei pazienti già affetti da Covid-19, una volta risolta l'acuzie e nel pieno rispetto delle misure di contenimento del rischio infettivo». Inoltre rimarrà «la possibilità di avvalersi di strutture sanitarie dismesse e ricondizionate in deroga agli standard strutturali e tecnologici attualmente previsti», cioè il Guicciardini di Valdobbiadene nel Trevigiano, il vecchio ospedale di Monselice nel Padovano e, nel Veronese, l'Orlandi di Bussolengo, il Chiarenzi di Zevio e l'ex civile di Isola della Scala, «qualora sopraggiungessero eventuali ulteriori bisogni di accoglienza in spazi dedicati oltre il limite di sostenibilità».

I LABORATORI

Dalle pagine del Piano, emergono poi i dettagli riguardanti il potenziamento dei laboratori di Microbiologia. Grazie all'acquisto di 21 nuovi macchinari, che permetteranno un aumento della capacità di processazione pari a 14.730 tamponi al giorno, la produzione in Veneto salirà da 17.526 a 32.266 diagnosi quotidiane. A seconda delle attrezzature installate, sono previsti incrementi in quasi tutte le province: Ulss 1 Dolomiti +93%, Ulss 2 Marca Trevigiana + 27% e +69%, Ulss 4 Veneto Orientale +372%, Ulss 5 Polesana +80%, Ulss 6 Euganea +45% e +282%, azienda ospedaliera di Padova +33%, +13%, +10% e +4%, azienda ospedaliera Verona +161% e +40%.

Nell'attività di screening saranno seguite tre classi di priorità diagnostica, ottenute incrociando la rispondenza da parte del caso sospetto di nessuno, uno o entrambi i parametri individuati, vale a dire il fatto di essersi vaccinati contro l'influenza e di frequentare una collettività o di essere un operatore sanitario. Per esempio, se un infermiere manifesterà sintomi pur essendosi immunizzato contro il virus influenzale, sarà testato prima di chi non si è vaccinato e magari lavora da casa.

Angela Pederiva

