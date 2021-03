IL PERSONAGGIO

ROMA Enrico Letta, con un video di 19 minuti sui social in cui sembra un visiting professor (maglioncino a v, camicia bianca senza cravatta, tono pacato e non politichese, le mappe dell'Italia alle sue spalle nella sede della Scuola di Politiche a piazza Sant'Andrea della Valle che fa da set all'annuncio), dice di sì a diventare leader del Pd. E lo fa chiedendo «verità» ma anche lealtà ai signori della guerra dem e quelli rispondono in coro: evviva Letta. Che può significare una sorta di #enricostaisereno (ovvero il preludio anticipato al prossimo sacrificio del prossimo segretario del Pd) ma anche l'opposto: la presa di coscienza di tutte le correnti interne che Letta è l'ultima spiaggia e dopo c'è il baratro, dunque tocca smetterla di farsi del male. Il segretario in pectore - domani l'elezione all'assemblea nazionale dei mille via web - mette delle regole d'ingaggio. La prima, tra video e conversazioni con i collaboratori, con gli amici e con i nuovi partner: «Io non cerco rivincite ma mi auguro che finalmente non esista più il falso unanimismo, quello per cui il nostro partito, vive una crisi profonda».

Eccolo sui social (Twitter, Fb, Instagram e come hashtag un esplicito: #iocisonoPD), dice che «mai avrei immaginato lunedì scorso di candidarmi alla guida del partito». E ancora: «Parlerò domenica all'assemblea. Io credo alla forza della parola, nel valore della parole. Chiedo a tutti coloro che voteranno di ascoltare le mie parole e di votare sulla base delle mie parole sapendo che io non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano».

Già lo strumento, i social, scelto per l'annuncio, anticipa il tipo di partito che ha in mente: aperto, estraneo a logiche autoreferenziali, un «partito-cantera» cioè un partito-vivaio per i giovani, attrattivo per le energie migliori del paese. L'opposto di ciò che è stato, poltrone, potere e parlarsi addosso con coltello in mano, questa comunità sull'orlo del collasso. Chi glielo ha fatto fare a Enrico di sobbarcarsi questo impegno così gravoso? «L'amore per la politica», dice lui, ed è vero. Da lunedì, una volta eletto, comincerà un tour virtuale di ascolto nei circoli del Pd, pere dialogare con la mitica base che un po' non esiste più ma un po' c'è ancora ed è a sua volta molto divisa - ancora pesano le lotte tra anti-renziani incalliti e nostalgici di Matteo - e la missione di Letta sarà anche questa: «Convincere tutti a guardare avanti e farlo tutti insieme».

IL PROGETTO

Un partito moribondo dovrà insomma trovare la forza di non morire. E tutti, per ora, dicono che Letta è la persona giusta per il miracolo. Ieri tra la Scuola di politiche che fondò nel 2015, e che è diretta dal suo consigliere principale, l'ex deputato Marco Meloni, e la casa al Testaccio circondata di giornalisti ha cominciato a scrivere il discorso d'investitura, che non sarà troppo breve. Vi sarà delineata un'idea di centrosinistra alla maniera dell'Ulivo di cui Letta mantiene il dna, cioè che spazia trasversalmente tra tutte le culture democratiche (Ditta post-comunista adieu) e che va a pescare dentro il mondo moderato di centro (Renzi è spaventato, e anche Forza Italia si sente insidiata) ma si rivolge anche a quel pezzo d'Italia che finora si è affidata ai 5 stelle. Con i quali il partito di Letta, il quale parla spesso con Conte e con Di Maio, avrà un rapporto competitivo. Il governo Letta fu quello che abolì il finanziamento pubblico ai partiti, lui ha criticato il reddito di cittadinanza non come principio ma in certi difetti di impostazione e comunque dal 2015 ha sostenuto che M5S andasse istituzionalizzato. Posizioni che rassicurano Conte e Di Maio ma che sono per loro anche sfide.

Intanto piovono gli endorsement. Quello di Gentiloni: «Grazie, Enrico. Che la forza del Pd sia con te». Intanto si è dimesso da professore all'università di Parigi ma non ha non ha ancora deciso se accettare l'offerta di candidatura Pd per le suppletive al collegio di Siena, che era di Padoan.

Mario Ajello

