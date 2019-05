Lesioni, ubriachezza, violenza e arresto nel passato di Deniss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FEDINA PENALEARQUÀ PETRARCA (PADOVA) Il conducente dello scuolabus Deniss Panduru si è macchiato dei reati di fuga in caso di incidente con danni alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza. E per questi è stato arrestato alle 18.30 di ieri dai carabinieri di Este. Già in passato, però il 51enne romeno si sarebbe trovato a dover fare i conti con la giustizia. Pare infatti che Panduru sia un pregiudicato, noto alle forze dell'ordine per reati vari. Già nel marzo del 2017, ad esempio, era stato sorpreso...