Leonardo sembrava essere nato per fare lo sbandieratore: il primo vessillo con i colori di Megliadino San Vitale lo aveva fatto roteare all'età di 8 anni e da quella volta non aveva più smesso. «Avevo in mente grandi progetti per lui dice Daniele Marchioro, presidente del gruppo di musici e sbandieratori perché era un ragazzo che oltre ad avere talento, riusciva a trascinare i compagni di squadra. E poi era sempre disponibile, se bisognava dare una mano non si tirava indietro. Domenica abbiamo vinto una gara di specialità in una...